"Il Sogno di Comita", rievocazione storica a Porto Torres

Anche la storia diventa protagonista degli eventi inseriti nel cartellone progettato dal Comune di Porto Torres per la Festha Manna in onore dei Martiri Turritani, Gavino, Proto e Gianuario. Sulla scalinata della chiesetta di Balai Vicino in scena “Il Sogno di Comita”, una rievocazione storica - a cura dell’associazione Giudicato di Torres - che attraverso una lettura teatralizzata narra la storia dell'inventio dei Santi Martiri tratta dal Condaghe di San Gavino, documento, in lingua sarda Logudorese, del primo Giudice di cui si abbiano notizie: Comita, sovrano del regno di Torres e di Arborea. Lo spettacolo è stato rappresentato davanti al luogo di culto dove i figuranti in abiti medievali - che sfileranno in corteo con partenza dal Parco Chico Mendes - si sono cimentati nella lettura storica.