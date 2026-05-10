All’ippodromo
10 maggio 2026 alle 21:12aggiornato il 10 maggio 2026 alle 21:16
Maracalagonis, ragazza cade da cavallo. Trasferita in elisoccorso al BrotzuL’incidente durante una manifestazione sportiva all’ippodromo
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Incidente all'ippodromo di Maracalagonis: un’amazzone è caduta da cavallo durante una manifestazione equestre.
I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, la ragazza è stata trasportata all'ospedale Brotzu.
Le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo gli accertamenti clinici è stata comunque tenuta in osservazione.
(Unioneonline)
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