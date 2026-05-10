Incidente all'ippodromo di Maracalagonis: un’amazzone è caduta da cavallo durante una manifestazione equestre.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, la ragazza è stata trasportata all'ospedale Brotzu.

Le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo gli accertamenti clinici è stata comunque tenuta in osservazione.

(Unioneonline)

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