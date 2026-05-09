È morto poco dopo essere arrivato all’ospedale di San Gavino Valerio Piras, 63 anni, che ieri sera è stato trovato privo di sensi sulla Strada provinciale 44 per Mogoro, che stava percorrendo in sella a uno scooter.

Il dramma si è consumato all’altezza del chilometro 21. La centrale operativa del 118 di Cagliari aveva ricevuto una chiamata di soccorso da parte dei carabinieri della Compagnia di Mogoro, che erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio. Stando alle poche informazioni trapelate, non sarebbero coinvolti altri mezzi. E non è escluso che Piras sia stato colto da un malore.

L’equipaggio di un’ambulanza medicalizzata ha soccorso il sessantatreenne e, dopo averlo stabilizzato, l’aveva trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino, dove il suo cuore ha smesso di battere, nonostante i tentativi di rianimazione.

(Unioneonline/E.Fr.)

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