elezioni
10 maggio 2026 alle 11:43aggiornato il 10 maggio 2026 alle 11:56
Sardegna, 148 Comuni al voto: ecco l’elenco delle liste e di tutti i candidatiUrne aperte il 7 e 8 giugno, con gli eventuali ballottaggi il 21 e 22
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Domenica 7 e lunedì 8 giugno 148 Comuni della Sardegna al voto per eleggere il sindaco e i componenti dei consigli comunali. Gli eventuali ballottaggi, dove previsto, si svolgeranno invece domenica 21 e lunedì 22 giugno.
Ecco l’elenco completo di tutte le liste e di tutti i candidati, Comune per Comune: LEGGI TUTTI I NOMI
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