Domenica 7 e lunedì 8 giugno 148 Comuni della Sardegna al voto per eleggere il sindaco e i componenti dei consigli comunali. Gli eventuali ballottaggi, dove previsto, si svolgeranno invece domenica 21 e lunedì 22 giugno.

Ecco l’elenco completo di tutte le liste e di tutti i candidati, Comune per Comune: LEGGI TUTTI I NOMI

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