Incidente sul lavoro a Maracalagonis.

Secondo una prima ricostruzione, questa mattina un uomo avrebbe avuto un malore mentre si trovava su una piattaforma mobile e sarebbe caduto da un’altezza di circa 3/4 metri.

Le sue condizioni sarebbero parse fin da subito molto gravi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato l’uomo al Brotzu in codice rosso. 

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