l’incidente
09 maggio 2026 alle 09:32
Maracalagonis, cade da una piattaforma mentre lavora: è gravissimoRicovero d'urgenza al Brotzu dopo un volo di circa 4 metri
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Incidente sul lavoro a Maracalagonis.
Secondo una prima ricostruzione, questa mattina un uomo avrebbe avuto un malore mentre si trovava su una piattaforma mobile e sarebbe caduto da un’altezza di circa 3/4 metri.
Le sue condizioni sarebbero parse fin da subito molto gravi.
Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato l’uomo al Brotzu in codice rosso.
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