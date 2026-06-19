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Emicrania, al SS.Trinità di Cagliari open day con visite gratuite

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Le apnee ostruttive del sonno: come riconoscerle e curarle

Intervista a Stefania Ridolfi del Policlinico di Monserrato

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L'UICI Sassari presenta i risultati dello screening in 11 comuni del Nord Sardegna

Il progetto "Verso una Sardegna sana" ha utilizzato l'Intelligenza Artificiale
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Ambulatorio di stomaterapia
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Cagliari, un ambulatorio infermieristico di stomaterapia al Santissima Trinità

Il servizio offre assistenza infermieristica e riabilitazione
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Non solo covid e influenza, l'esperto avverte: «Attenzione anche al virus sinciziale, importante vaccinarsi»

Intervista di Andrea Sechi al professor Sotgiu, del Consiglio Superiore di Sanità

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Botulino, Matteo Bassetti: «Assurdo che si muoia ancora per cibi conservati male»

L'intervento dell'infettivologo Matteo Bassetti, video di Andrea Sechi

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Il convegno

Energia e salute, a Cagliari riflessioni sulle criticità ambientali

Iniziativa dell’Isde, appuntamento domani dalle 14 al “Sardegna Hotel”
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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

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Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

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