L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Sezione Territoriale di Sassari) presenterà l’evento conclusivo del progetto «Verso una Sardegna sana». L'appuntamento, domani alle 11, si terrà nella sede sassarese di via Quarto n. 3. L’iniziativa è stata finanziata dalla Fondazione di Sardegna e realizzata in collaborazione con Diabete Zero, Le Ragazze Terribili e Angedras Eventi.

Avviata il 31 maggio e conclusa il 16 dicembre, la campagna di screening dedicata alla prevenzione della retinopatia diabetica ha interessato 11 comuni del Nord Sardegna, selezionati in base alla distanza dai principali presidi ospedalieri. Grazie all’impiego della Fundus Camera Aurora, una tecnologia all’avanguardia dotata di un sistema di Intelligenza Artificiale, circa 400 cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di esami oculistici approfonditi.

I dettagli dell’attività saranno illustrati dalla Dott.ssa Laura Giorico, Coordinatrice regionale IAPB – Fondazione Italia e referente del progetto, con il supporto dell'ortottista Dott.ssa Maria Bonaria Mura. L’iniziativa si inserisce nel più ampio solco della sensibilizzazione sul diabete, patologia che nel territorio sardo registra incidenze particolarmente elevate.

All'incontro parteciperanno i vertici della Direzione Nazionale e della Presidenza Regionale UICI, insieme al rappresentante nazionale IAPB, Giorgio Ricci. La componente medico-istituzionale vedrà il coinvolgimento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, della Direzione Generale ASL e della Presidente della Commissione Sanità della Regione Sardegna, Dott.ssa Carla Fundoni, oltre a numerosi sindaci e consiglieri regionali del territorio.

