Tragedia a Tavolara, si sente male e muore durante un tour in gommoneInutili i soccorsi del 118, la vittima è una turista francese
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Una turista di nazionalità francese di 61 anni, in vacanza in Gallura, è morta questa mattina mentre si trovava a bordo di un gommone preso a noleggio e in navigazione nei pressi delle cosiddette 'piscine di Molara', al largo di Tavolara.
La donna avrebbe accusato un malore ed è stata trasportata immediatamente nel vicino approdo sull'isola, dove è stata soccorsa dal personale dell'elisoccorso giunto sul posto.
Nonostante i tentativi di rianimarla, la 61enne è deceduta. Con ogni probabilità si è trattato di un infarto. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di Porto.
(Unioneonline)