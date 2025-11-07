Un ambulatorio infermieristico di stomaterapia è stato inaugurato al Santissima Trinità di Cagliari. La novità nel reparto di Chirurgia Generale diretto dal dottor Antonello Deserra.

Il servizio offre assistenza infermieristica e riabilitazione, sia per stomie temporanee che permanenti.

«In questo ambulatorio i pazienti ricevono consulenza sulla gestione quotidiana della stomia, sull’igiene, sulla scelta dei presidi e sulla prevenzione delle complicanze, con l’obiettivo di promuovere autonomia e migliorare la qualità di vita – spiega Deserra -. In un mese abbiamo avuto oltre 100 accessi di pazienti di tutte le età, seguiti quotidianamente e formati passo passo per imparare a gestire le stomie».

«Cerchiamo di insegnare al paziente e ai familiari come effettuare le medicazioni, sostituire il sacchetto di raccolta e adottare uno stile di vita corretto per favorire l’indipendenza – aggiunge la dottorressa Maria Provenzano -. Cerchiamo di offrire ascolto e supporto psicologico, anche proponendo le innovazioni tecnologiche che il mercato offre per aumentare il comfort dei pazienti».

Si calcola che in Sardegna gli stomizzati siano circa 4000 mentre nella provincia di Cagliari sono circa 2500. «Purtroppo i pazienti sono sempre in aumento per via del cambiamento degli stili di vita, spesso scorretti; anche l’età media è oggi molto più bassa».

Per prenotare un appuntamento si può chiamare tramite il servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione).

(Unioneonline/v.l.)

