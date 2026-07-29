Non si fermano all’alt, poi la fuga: folle inseguimento con la polizia da Cagliari a SestuI sospetti su un’auto in piazza Medaglia Miracolosa, fermati due uomini
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Momenti di tensione nella tarda mattinata tra Cagliari e Sestu, dove un inseguimento della polizia si è concluso con il fermo di due uomini.
Secondo le prime informazioni, i falchi della squadra mobile, impegnati in un controllo in piazza Medaglia Miracolosa, nel quartiere di San Michele, avrebbero intimato l’alt a un’auto ritenuta sospetta. Il conducente, però, non si sarebbe fermato, dando il via a una fuga ad alta velocità.
Ne è nato un inseguimento con sirene spiegate per diversi chilometri, conclusosi a Sestu anche con il supporto della polizia stradale.
I due occupanti del veicolo sono ora stati fermati e accompagnati negli uffici di polizia per le procedure di identificazione e gli accertamenti del caso.
Fortunatamente, nonostante l’alta velocità e i momenti di forte tensione, l’inseguimento non avrebbe provocato conseguenze per automobilisti o pedoni.
Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i motivi della fuga e la posizione dei due fermati.