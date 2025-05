“The Seventh International Renal Meeting with Mayo Clinic in Sardinia”: è il tema di un convegno internazionale in programma a Cagliari, con esperti di nefrologia in arrivo da tutti il mondo.

Nel contesto istituzionale dell’aula consiliare del Comune, domani alle 17.30 l’inaugurazione, verranno celebrati i quindici anni di costante e continua collaborazione fra la Struttura complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto e gli esperti della Mayo Clinic di Rochester (MN, Stati Uniti). «Una collaborazione unica in Italia», si legge in un comunicato stampa, «che testimonia l’elevato livello di confronto tra le attività scientifiche della Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Università e dell’Arnas Brotzu di Cagliari e gli esperti della principale realtà mondiale in campo Nefrologico». Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda conferirà ad alcuni scienziati stranieri e italiani un riconoscimento per il contributo pluriennale alla realizzazione di tale manifestazione e alla attività collaborativa di ricerca e cura.

Nelle giornante del 30 e 31 maggio e domenica primo giugno, a Sa Manifattura, «molti tra i più importanti specialisti mondiali parteciperanno alla settima edizione dell’International Renal Meeting with Mayo Clinic in Sardina». Evento organizzato dal professor Antonello Pani, direttore della Struttura complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Arnas Brotzu, nonché direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università degli Studi di Cagliari, insieme alla professoressa Gianfranca Cabiddu, al professor Dario Roccatello (direttore del Centro di Ricerca Malattie Rare di Torino) e al professor Fernando Fervenza (Istituto Mayo Clinic di Rochester).

«Il convegno vuole essere un’occasione per discutere ed approfondire in Sardegna diversi temi di nefrologia che recentemente sono stati dibattuti durante i principali congressi internazionali. I temi trattati», si legge in un comunicato stampa, «riguardano le principali tematiche cliniche del paziente renale quali le glomerulonefriti, la malattia renale cronica con le più recenti novità terapeutiche che tendono a rallentare l’evoluzione verso la dialisi; la genetica della malattia renale cronica, tema che sta cambiando il modo di approcciare le cure non solo del malato renale; le più recenti tecniche depurative nell’ambito dell’emodialisi e della dialisi peritoneale, le principali problematiche legate al trapianto di rene».

Docenti dalle più importanti università e ospedali nazionali ed esteri presenteranno il loro contributo a circa 300 partecipanti, tra i quali molti specializzandi delle varie scuole nefrologiche italiane, nonché studenti della facoltà di Medicina di Cagliari.

