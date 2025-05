“Quale energia per la salute di oggi e del futuro: riflessioni sulle criticità ambientali e sui fattori di rischio sanitario in Sardegna”: è il tema del convegno regionale in programma domani a Cagliari (“Sardegna Hotel”, via Lunigiana 40, inizio ore 14) su iniziativa della sezione Sardegna dell’Isde, Medici per l’Ambiente.

«L’ambiente nella sua definizione più completa è un determinante fondamentale per il benessere psico fisico e quindi per la salute delle persone e delle popolazioni», si legge nella nota introduttiva del convegno. «Spesso le condizioni di degrado ambientale e il grado di salute degli individui e della collettività sfuggono alla percezione dei cittadini ma anche alla conoscenza degli addetti ai lavori come medici e personale sanitario. Il compito di ISDE Sardegna, nell’ambito dell’evento regionale 2025, è quello di utilizzare e dare conto delle migliori ricerche scientifiche sul legame tra inquinamento e salute, dibattere sul presente e futuro energetico della Sardegna, fornire strumenti di conoscenza degli operatori sanitari e non, nell’informare e sensibilizzare la cittadinanza su tali importanti e gravi problematiche. Il ruolo dei Medici per l’Ambiente di ISDE è, inoltre, quello di favorire l’integrazione dei servizi e degli interventi per la tutela della salute anche in settori diversi dalla sanità come quello sociale e ambientale valorizzando le iniziative di promozione e di tutela della salute finalizzandole, in particolare, ai bisogni della comunità Sarda; il nostro impegno è quello di fornire un quadro delle possibili soluzioni nell’ambito della transizione ecologica e tecnologica nonché sui modelli di sviluppo per coniugare ambiente e salute».

Relatori e moderatori Giancarlo Ballisai, Comitato Nuraxino; Laura M.B. Belotti, IRCCS Direzione Scientifica Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna; Francesco Carta, Medicina Democratica; Stefano Deliperi, presidente GRIG; Mauro Gargiulo, Italia Nostra Sardegna; Francesco Guillot, coordinatore LIPU Sardegna; Paola Matova, Associazione ReCommon; Maria Pasqua Meloni, ISDE Cagliari; Emilio Montaldo, presidente OMCeO Cagliari; Antonio Muscas, Su Entu Nostu; Paolo Porcella, ISDE Cagliari; Marco Pau, Su Entu Nostu; Antonello Russo, Salute Pubblica ONG Lecce; Domenico Scanu, presidente ISDE Sardegna; Claudia Zuncheddu, presidente ISDE Cagliari.

