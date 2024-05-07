Morti sul lavoro, Conte: "E' una battaglia da fare insieme a tutte le forze politiche"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "Ogni giorno muoiono dei lavoratori. Noi abbiamo proposto l'istituzione dell'omicidio sul lavoro e una procura nazionale specializzata sul lavoro. In più ho firmato un referendum della Cgil proprio per evitare la perdita di responsabilità nell'ambito degli appalti e subappalti. Ci sono tante misure da fare. Faccio un appello alle altre forze politiche. E' una battaglia da fare tutti insieme" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine degli Stati Generali dei Commercialisti, presso la Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev