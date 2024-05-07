Meloni incontra primo ministro libico Dabaiba a Tripoli, focus su ricerca scientifica, salute, sport

(Agenzia Vista) Tripoli, 7 maggio 2024 La premier Meloni è arrivata in Libia e, dopo essere stata accolta dalla delegazione capeggiata dal primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Dabaiba, ha partecipato insieme ai presenti (per l’Italia i ministri Bernini, Schillaci e Abodi) al bilaterale con temi la formazione e la ricerca scientifica, la salute e le politiche giovanili e lo sport. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev