Meloni ai commercialisti: "Siete valore aggiunto, dialoghiamo per riforma fiscale"

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2024 “Siete un valore aggiunto per il nostro tessuto economico e sociale, rappresentate un punto di connessione insostituibile tra lo Stato e i cittadini”, il messaggio rivolto dalla premier Meloni ai commercialisti attraverso un video trasmesso agli Stati Generali a Roma. “Non credo di sbagliare se dico che il comune denominatore del nostro dialogo sia sempre stato lo stesso, ovvero la necessità di riformare il sistema fiscale italiano per renderlo più giusto, più semplice, più organico e razionale”, ha aggiunto. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev