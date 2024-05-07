Lupi (Noi Moderati): "Toti? Sarà lui a valutare la situazione e a decidere se dimettersi"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "Gli arresti sono domiciliari e sono stati disposti a tutela dell'indagine e dell'indagato. Se a ogni indagine tutti si dimettessero, andremo a elezioni di continuo. Penso che si debba attendere l'evoluzione delle cose. Dopodiché Giovanni farà le sue valutazioni e deciderà cosa fare. Io penso che sia oggettivo il buon governo della Giunta Toti in Liguria, per altro apprezzato anche dai cittadini. Poi se ci saranno dei riscontri, Toti valuterà. Attenzione però a condannare qualcuno che è solo indagato. Ricordo che nell'inchiesta Grandi Opere ci furono 80 arresti: ci furono zero processati e zero condannati" lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, a margine degli Stati Generali dei Commercialisti alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev