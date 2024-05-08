Fontana: "Importante ricordare festa della mamma in un periodo globale così difficile"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “Che sia la festa di tutte le mamme: ricordarlo in questo periodo con tanti aspetti internazionali brutti penso sia importante”, lo ha affermato il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, a margine dell’incontro a Montecitorio con Ylenia Mellaro, giovane priva del ventricolo destro diventata mamma di due gemelli dopo gli interventi degli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e del Policlinico Gemelli di Roma. “Il valore della festa della mamma penso sia universale e importantissimo: poi abbiamo una mamma coraggiosa, è il primo caso in Italia di un parto di questo tipo con le problematiche che aveva questa mamma. Una mamma giovane, con due gemelli bellissimi a cui faccio i migliori auguri”, ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev