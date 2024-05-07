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Conte: "Toti? In Italia c'è un problema con la questione morale, i cittadini si facciano sentire"
07 maggio 2024 alle 15:12aggiornato il 25 maggio 2026 alle 03:29
(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "Non entro nel merito dell'indagine. Ma questi arresti di vertici politici liguri confermano ciò che diciamo da tempo, su cui la politica e i media fanno finta di nulla: c'è un problema con la questione morale, c'è un problema di corruzione, di contaminazione tra tra politica e affari. Non possiamo fare finta di nulla, perché è una ferita enorme per la democrazia. L'unica risposta, oltre a uno scatto di orgoglio da parte della politica, è che i cittadini si facciano sentire attraverso il voto" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine degli Stati Generali dei Commercialisti, presso la Nuvola di Fuksas a Roma. Durata: 01_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 07-05-24 Conte Toti In Italia ce un problema con la questione morale i cittadini si facciano sentire 01_49