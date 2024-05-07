Conte: "Toti? In Italia c'è un problema con la questione morale, i cittadini si facciano sentire"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "Non entro nel merito dell'indagine. Ma questi arresti di vertici politici liguri confermano ciò che diciamo da tempo, su cui la politica e i media fanno finta di nulla: c'è un problema con la questione morale, c'è un problema di corruzione, di contaminazione tra tra politica e affari. Non possiamo fare finta di nulla, perché è una ferita enorme per la democrazia. L'unica risposta, oltre a uno scatto di orgoglio da parte della politica, è che i cittadini si facciano sentire attraverso il voto" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine degli Stati Generali dei Commercialisti, presso la Nuvola di Fuksas a Roma. Durata: 01_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 07-05-24 Conte Toti In Italia ce un problema con la questione morale i cittadini si facciano sentire 01_49