Le cozze precotte, buone come le fresche e pronte in pochi minuti, sono ora disponibili nei banchi frigo di una selezione di punti vendita del Gruppo ABBI

La qualità delle cozze Nieddittas incontra la praticità di una preparazione veloce: Nieddittas Pronte, la nuova linea di cozze precotte, è ora disponibile nei banchi frigo dei supermercati Crai, Despar, Tuttigiorni del Gruppo ABBI.

La linea nasce per rispondere a un'esigenza sempre più presente nelle abitudini di consumo: portare in tavola un prodotto di qualità, facile da preparare e pronto in pochi minuti, senza rinunciare al gusto del fresco.

Le Nieddittas Pronte comprendono tre diverse proposte: cozze precotte sgusciate da 200 grammi, ideali per primi piatti e sughi; cozze precotte in mezzo guscio da 500 grammi, pensate per antipasti, gratinature e ricette di mare; e cozze precotte con guscio, disponibili nei formati da 500 grammi e 1 kg, perfette per zuppe, sauté e primi piatti. La linea è stata pensata per adattarsi a diverse esigenze di consumo: i formati disponibili permettono di scegliere la quantità più adatta a seconda dell’occasione, dalla singola persona fino alla famiglia, rendendo le Nieddittas Pronte una soluzione versatile per la cucina di tutti i giorni.

Le cozze Nieddittas sono raccolte nel mare della Sardegna e vengono lavorate interamente negli stabilimenti dell’azienda. Uno degli elementi distintivi della linea è la cura dedicata alla lavorazione. Per le referenze in mezzo guscio e sgusciate, ogni cozza viene preparata a mano, una a una, attraverso un processo che conserva un'importante componente artigianale. Dalla selezione alla pulizia, dalla rimozione del bisso ai controlli e al confezionamento, ogni fase è gestita con attenzione per preservare qualità e integrità del prodotto.

La precottura permette di preservare gusto, consistenza e caratteristiche del prodotto, senza l'aggiunta di conservanti. Durante la fase di precottura, le cozze si aprono naturalmente e rilasciano il loro liquido intervalvare, che viene mantenuto all’interno della confezione. Si tratta di un elemento che contribuisce a esaltare l’esperienza in cucina: il liquido contribuisce ad esaltare il gusto caratteristico del mollusco, rendendo le preparazioni ancora più saporite e aiutando a mantenere la polpa morbida e umida durante la cottura.

La praticità per il consumatore riguarda anche la preparazione: le cozze sono già pulite e le diverse referenze permettono di ridurre gli scarti in cucina. Nel caso delle cozze sgusciate, ad esempio, l'assenza del guscio consente di utilizzare direttamente la polpa, limitando al minimo gli scarti. Una soluzione pensata per completare le proprie ricette in pochi minuti, con meno passaggi e più semplicità.

La linea offre inoltre una durata maggiore rispetto al prodotto fresco: 13 giorni per le cozze precotte e sgusciate e 10 giorni per quelle in mezzo guscio e con guscio. Una volta aperta la confezione, il prodotto deve essere consumato entro 24 ore.

A rendere la linea ancora più funzionale è anche il nuovo packaging, recentemente aggiornato per migliorare sia l'esposizione a scaffale sia l'esperienza del consumatore. Le confezioni sono inoltre dotate di un QR Code che conduce al sito Nieddittas, dove sono disponibili video ricette pensate per accompagnare il consumatore passo dopo passo nella preparazione delle diverse referenze.

«Con Nieddittas Pronte abbiamo voluto portare sul mercato una soluzione capace di coniugare la qualità delle nostre cozze con la semplicità di utilizzo, mantenendo al centro il prodotto e la sua origine», commenta Silvia Carta, responsabile del reparto Ittico di Nieddittas. «La presenza della linea nei supermercati del Gruppo ABBI rappresenta un ulteriore passo per rendere questa proposta accessibile a un numero sempre maggiore di consumatori in Sardegna».

Per maggiori informazioni sulla linea Nieddittas Pronte e per scoprire le video ricette: www.nieddittas.it

Informazione promozionale a cura di Nieddittas

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