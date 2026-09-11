L’incidente
11 settembre 2026 alle 08:15
Scontro tra due auto nella notte a Sassari, feriti al Pronto soccorsoÈ successo in viale Porto Torres
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Incidente stradale all'ingresso di Sassari. Ieri, intorno alle 21.30, due autovetture si sono scontrate in viale Porto Torres, per cause in corso di accertamento.
I vigili del fuoco sono intervenuti prendendo in carico i feriti e affidandoli alle cure del 118 i cui operatori li hanno trasportati al Pronto Soccorso.
La squadra dei pompieri ha poi provveduto alla messa in sicurezza delle vetture. Sul posto anche la polizia locale.
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