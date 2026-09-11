Ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto dicendo di essere stata picchiata dal marito con calci e pugni. La segnalazione nella giornata di ieri ha fatto scattare l’intervento dei militari della stazione di Cagliari che hanno arrestato il marito per maltrattamenti contro i familiari.

Si tratta di un operaio quarantenne. La donna, fanno sapere i carabinieri, intenzionata a sporgere denuncia ha raccontato di aver subito vessazioni fisiche e psicologiche da parte dell’uomo in più occasioni.

Il marito è stato portato in carcere a Uta.

(Unioneonline/A.D.)

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