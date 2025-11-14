ILDA Events è una società specializzata in eventi in Sardegna: il punto di riferimento per aziende, enti e privati che desiderano trasformare un’idea in un’esperienza unica. L'azienda opera in tutto il territorio regionale con un servizio completo: pianificazione strategica, gestione logistica, consulenza creativa e coordinamento operativo. Ogni evento nasce da un approccio tailor-made, così da garantire risultati concreti e standard qualitativi eccellenti. Tra i principali focus: la valorizzazione del territorio nella sua vocazione più autentica, attraverso soluzioni che uniscono eleganza, innovazione e identità locale. Dalla meeting industry al wedding, dagli eventi sportivi ai progetti istituzionali, ILDA Events realizza esperienze impeccabili, capaci di esaltare i punti di forza della destinazione.

Da dicembre 2025 sarà provider ECM, a supporto del segmento congressuale medico-scientifico.

Maggiori dettagli su www.ildaevents.it

Informazione promozionale a cura di ILDA Events

© Riproduzione riservata