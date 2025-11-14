VaiOnline
Il caso
15 novembre 2025

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro 

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 

Dovranno comparire martedì prossimo davanti alla giudice per le indagini preliminari Claudia Falchi Delitala per l’interrogatorio di garanzia, dopo essere finiti ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al peculato per i soldi spesi dalla Conservatoria della coste della Sardegna. L’ex direttore dell’ente, Giampiero Sanna, è ritenuto dalla Procura il promotore della presunta attività criminale: avrebbe indirizzato finanziamenti e fondi pubblici a associazioni ritenute fittizie e riconducibili a prestanome, parenti e soggetti comunque a lui riconducibili.

Le difese

Già ieri mattina i difensori del presidente, finito ai domiciliari con altri due indagati, hanno fatto richiesta di copia degli atti dell’inchiesta, raccolti dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri. Indagine che è ancora lontana dall’essere chiusa: gli investigatori della Guardia di Finanza stanno raccogliendo tutti gli elementi che dimostrerebbero come alcune delle associazioni che ricevevano i contribuiti pubblici fossero, in realtà, emanazione dello stesso direttore o di persone a lui vicinissime. A difendere Giampiero Sanna ci sono gli avvocati Pierluigi Concas e Mauro Trogu che, al momento, preferiscono la via del silenzio e lo studio degli atti. Non è dunque ancora chiaro se martedì il presidente si avvarrà della facoltà di non rispondere o si farà interrogare dal giudice che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare e il sequestro di beni per 3 milioni di euro. Oltra a Sanna, 64 anni nato a Sorgono ma residente a Sarroch, sono finiti ai domiciliari anche la sorella Maria Grazia, 59 anni (anche lei di Sorgono) e il dipendente del Comune Tiago Geissler Queiroz, 44enne brasiliano, rintracciato a Roma.

L’inchiesta

Stando alla ricostruzione degli investigatori, per circa quattro anni, il direttore dell’agenzia regionale e altre quattro persone avrebberno utilizzato i soldi dell’Ente per spese personali: viaggi all’estero, l’affitto di una villa a Capri, l’acquisto di quattro immobili (comprese due villette con giardino a Sarroch) e di abbigliamento e prodotti tecnologici. Un fiume di denaro, circa due milioni di euro, che sarebbero finiti in associazioni e soggetti privati riconducibili agli indagati. Per questo, accogliendo la richiesta della pm Allieri, la giudice ha anche disposto il sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro di beni, così da evitare che l’intero patrimonio venisse eventualmente disperso.

Le accuse

Nominato dall’allora presidente della Regione, Christian Solinas, e rimasto in carica dal 2020 al 2024, Sanna sarebbe stato anche sospeso ieri dal Ministero dell’Agricoltura. Per la Procura sarebbe lui il promotore dell’associazione a delinquere, ma ai vari indagati vengono contestati anche il peculato, la sostituzione di persona, la falsità materiale e l’autoriciclaggio. A far scattare le indagini, coordinate dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari guidati dal colonnello Paolo Pettine, sono state la querela e le altre informazioni depositate dal commissario straordinario dell’Agenzia, Maria Elena Dessì (ora direttrice) subentrata a Sanna: sarebbe stata lei ad insospettirsi di tutte quelle assegnazioni di denaro sottosoglia (quasi tutte per la stessa cifra), tanto di scrivere alle varie associazioni per verificare se i progetti fossero stati realizzati. Da lì la scoperta che qualcosa non tornava. Circa due milioni di euro, destinati alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio costiero della Sardegna, sarebbero così finiti a tredici associazioni che, secondo le accuse, sarebbero state riconducibili allo stesso Sanna e rappresentate da prestanome o da anziani ignari di essere stati messi al timone di alcune no profit. Martedì gli interrogatori.

