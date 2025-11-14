Sangue sulle strade: un morto a Sassari, bimbi feriti a Cagliari 

Sulle strade dell’Isola è una tragedia che non finisce mai. Ieri un nuovo schianto: è morto un meccanico 38enne di Sassari, finito fuori strada con la moto nella borgata di Caniga. A pochi chilometri da Cagliari, sulla 131, un incidente ha provocato sei feriti, quattro dei quali bambini: uno è grave. Intanto, a un anno dalla tragica scomparsa di suo fratello Michele, vittima a Fonni di un incidente stradale con tre giovanissimi amici, Antonella Soddu, 30 anni, chiede strade più sicure.

