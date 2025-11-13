La visione del fondatore, Salvatore Serra, è sempre stata quella di creare un punto di riferimento in Sardegna, una casa (oikos), in cui la consulenza immobiliare superi la semplice transazione.

I progetti

Oikade.it si propone, oggi, come una promessa di eccellenza: un'agenzia nata dalla passione e la dedizione di un uomo, per un settore, quello dell'immobile, che ha condotto ben presto alla formazione di una squadra di professionisti con competenze di alto livello, capaci di dare nuovo impulso alle transizioni in Sardegna.

L'agenzia immobiliare Oikade.it è in continua crescita, sempre alla ricerca di nuovi consulenti immobiliari che siano motivati, curiosi e pronti a mettersi in gioco in un ambiente dinamico e collaborativo.

«Abbiamo scelto di crescere con equilibrio, senza mai dimenticare da dove veniamo. Per noi la Sardegna non è solo un luogo dove lavorare: è un patrimonio da valorizzare, un’identità da tutelare. Per questo ogni dimora che trattiamo è molto più di un bene: rappresenta una storia, un progetto, una nuova possibilità di vita.» - riferiscono i fondatori.

Il suo nome, esprime la filosofia da cui tutto prende forma: dall’antica parola greca oikade, che significa verso casa, non una semplice scelta stilistica bensì una dichiarazione d’intenti.

Fin dall’inizio, infatti, l’agenzia si è posta un obiettivo molto chiaro: accompagnare le persone nel percorso più importante della vita, quello che permette di trovare la propria casa ideale.

Il team

Diciotto anni di esperienza rappresentano la perseveranza nel raggiungere obiettivi chiari, perché il successo non è mai immediato, richiede tempo e costanza per trasformare un sogno in realtà.

Seguendo questa filosofia, Oikade.it continua, ogni giorno, a lavorare, da Cagliari a Pula, da Quartu a Olbia, con la sua rete di persone che condividono valori, visione e fiducia nel futuro.

Dietro la conclusione positiva di ogni transazione immobiliare si cela il lavoro infaticabile di un team di 24 persone che portano avanti una missione condivisa: consegnare ai propri clienti la perfetta riuscita di una richiesta, che sia per loro un acquisto o una vendita, senza impedimenti e nessuna criticità burocratica.

Il segreto di questa crescita costante e di questo successo duraturo, risiede nella convinzione che nulla si improvvisa ma un ottimo consulente immobiliare deve vantare una corretta formazione.

La costante formazione

Questa filosofia virtuosa ha dato vita alla Oikade Academy: ovvero un laboratorio interno dove l'evoluzione professionale va oltre la fruibilità di corsi teorici e continui.

Nell'accademia, ogni membro del gruppo di Oikade.it, dal nuovo assunto al professionista di lunga esperienza, è costantemente formato attraverso una serie di percorsi mirati e dettagliati.

Nulla è lasciato al caso e ogni situazione verificabile viene esaminata e posta in condizione di superarla, massimizzando i risultati in chiave di eccellenza.

Si contano:

Tecniche di vendita avanzate, cosìda assimilare a fondo le esigenze del cliente e non essere impreparato ma, anzi, guardare oltre ogni possibile problema;

Gestione del tempo e produttività, per offrire un servizio rapido e soddisfacente;

Urbanistica e normative, in questo caso l'elemento distintivo si rintraccia nella preparazione del consulente oikade.it non solo a vendere ma, anche, a fornire un supporto legale e tecnica completa e sicura, eliminando ogni incertezza burocratica, che potrebbero rallentare o far sfociare in negativo ogni transazione immobiliare.

Ecco che, nell'agenzia immobiliare Oikade.it: i clienti non trovano dei semplici venditori di case bensì dei consulenti del settore, esperti e aggiornati sulle richieste sempre più esigenti e dinamiche, pronti a occuparsi di ogni complessità del mercato per trasformare un sogno in una realtà chiavi in mano.

Oggi, l'agenzia Oikade.it è una presenza solida nel panorama immobiliare con quattro filiali operative e ubicate in luoghi strategici: nel cuore pulsante di Cagliari, nella dinamica Quartu Sant'Elena e poi, anche, nell'affascinante e turistico litorale di Pula, zona in fermento e in continua espansione. In un settore, spesso, percepito come impersonale, Oikade.it si distingue per il suo approccio umano e autentico, capace di combinare tecnologia e tradizione, efficienza e relazione, mercato e comunità: fino a soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Informazione promozionale a cura di Maria Chiara Immobiliare Oikade

© Riproduzione riservata