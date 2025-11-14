Lunedì 17 novembre 2025 il torrino del Bastione di Saint Remy sarà illuminato di viola, in segno di adesione alla Giornata mondiale della Prematurità che porta, per il 2025, il messaggio “Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute”.

L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire all'iniziativa internazionale per mantenere alta l'attenzione sulla nascita pretermine, considerata una priorità sanitaria a livello mondiale.

Sono oltre 13 milioni ogni anno i bambini nel mondo che nascono prima della 37esima settimana di gestazione, mentre in Italia rappresentano oltre il 6 per cento dei nuovi nati: bambini spesso vulnerabili, con organi ancora immaturi e un rischio aumentato di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche.

Lo slogan scelto per la Giornata mondiale 2025 è, in questa direzione, chiaro e preciso: «Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata