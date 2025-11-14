La Cgil: «Istituire l’Agenzia regionale per lo sviluppo» 

«I principali indicatori del rapporto Bes Istat (benessere equo e sostenibile) mostrano luci e ombre e, in particolare, sulla Sardegna il lieve miglioramento di alcuni dati del mercato del lavoro è insufficiente a colmare il gap con i dati medi nazionali». Così il segretario generale della Cgil, Fausto Durante, all’indomani della presentazione del report.

Per Durante c’è «l’urgenza di rendere rendere più incisive, sia a livello nazionale che regionale, le politiche per far crescere i redditi di salari e pensioni, in caduta libera se si pensa al costo della vita e all’inflazione. È chiaro – prosegue la nota – che alla condizione isolana occorra rispondere con interventi massicci accelerando la spesa dei fondi europei e del Pnrr ma anche ragionando su un’idea complessiva di sviluppo». Per la Cgil la crescita deve «partire dagli investimenti nei settori produttivi più innovativi e ad alto contenuto tecnologico», in modo da «agganciare le transizioni in atto, da quella green alla digitale». Su questo punto, la sigla confederale chiede da tempo «un confronto interassessoriale che consenta di definire un programma organico supportato da risorse e strumenti dedicati». In riferimento alla Finanziaria regionale, il segretario Cgil rilancia «la proposta di costituire un’Agenzia sarda per lo sviluppo economico e un fondo speciale per la transizione». Obiettivo: «Programmare in modo organico le scelte per una politica industriale moderna e sostenibile e i relativi piani formativi per le nuove professionalità». Chieste pure «le risorse per il Patto di Buggerru su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», oltre alla Vertenza entrate: «L’Isola ha bisogno di recuperare il gap di infrastrutture materiali e immateriali e di veder riconosciuto concretamente il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale, temi sui quali occorrono impegni e risorse dello Stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA