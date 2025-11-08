Lena Dermo Beauty
Mi chiamo Lena, sono nata vicino Mosca e vivo in Italia da tanti anni.
La mia carriera nel beauty nasce molto tempo fa: quando ho realizzato quanto fosse diversa la pratica di manicure e l'approccio all'estetica tra la Russia e l'Europa.
Mi sono formata in una delle migliori scuole del mio paese con il desiderio di portare in Italia queste tecniche avanzate.
Il Team è composto da professioniste, ognuna specializzata in un preciso trattamento, per ottenere il massimo risultato.
I trattamenti si dividono in 4 macro settori:
- Unghie: Manicure, Pedicure;
- Viso: Pulizia, Tecnologia anti-age Overline, Laminazione Ciglia e Sopracciglia, Extension Ciglia, Truccopermanente;
- Corpo: Tecnologia Endospheres, Massaggi;
- Epilazione: Laser, Ceretta, Elettroepilazione;
La cura della bellezza conta in ogni dettaglio.
Il Centro Lena Dermo Beauty, a Selargius, è anche rivenditore esclusivo per Cagliari dei prodotti Giapponesi Warew e Luque e Perfumerie Zielinski & Rozen.
