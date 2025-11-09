09 novembre 2025 alle 07:30aggiornato il 10 novembre 2025 alle 13:09
Giovani insegnanti per un giornoI ragazzi volontari sono l’anima del festival
In fondo il festival sono loro. Sono i giovani ciceroni della scienza che accolgono i visitatori attraverso i laboratori e i numerosi incontri che in questi giorni stanno animando l’Exma di Cagliari per la diciottesima edizione del Festival Scienza.
Il festival offre infatti la possibilità a ragazzi di ogni età e scuola di calarsi per un giorno nel ruolo di insegnante. Un luogo in cui tutti hanno l’opportunità di mostrare le proprie competenze e capacità.
Benedetta Zollo
IV A Liceo classico “Siotto”
