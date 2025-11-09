In fondo il festival sono loro. Sono i giovani ciceroni della scienza che accolgono i visitatori attraverso i laboratori e i numerosi incontri che in questi giorni stanno animando l’Exma di Cagliari per la diciottesima edizione del Festival Scienza.

Il festival offre infatti la possibilità a ragazzi di ogni età e scuola di calarsi per un giorno nel ruolo di insegnante. Un luogo in cui tutti hanno l’opportunità di mostrare le proprie competenze e capacità.

Benedetta Zollo

IV A Liceo classico “Siotto”

