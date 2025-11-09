Cosa succede alle città quando diventano oggetto di fenomeni come il turismo di massa? Anche di questo ha parlato Maurizio Memoli, professore di Geografia economico-politica all’Università di Cagliari, intervenuto alla Fondazione di Sardegna nell’ambito del Cagliarti Festival Scienza. Perdita di identità, insufficienza dei servizi alle persone, aumento del costo delle abitazioni, sono queste sono alcune delle problematiche che non sempre la politica affronta con sufficiente attenzione.

Gabriele Berutti

IV F Liceo scientifico “Pacinotti”

