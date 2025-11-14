Il fascicolo sanitario diventa solo digitale, tramite la App Io. E poi ci sono lo Spid per le identificazioni, le App, i QR Code... Ma in Italia secondo l’Istat il 19% degli anziani non possiede le abilità minime per navigare online e rischia di essere tagliato fuori da questa “rivoluzione”.

Anche in Sardegna servizi off-limits per centinaia di migliaia di utenti. I sindacati mettono a disposizione servizi di supporto, ma – denunciano – molti Comuni sono sguarniti di postazioni e sportelli per dare ausilio e servizi.

Maurizio Carta, presidente regionale Acli: «Per colmare il divario digitale serve un programma strategico regionale».

