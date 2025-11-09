Nonostante i progressi degli ultimi decenni, si pensa che le materie STEM continuino ad essere preferite dagli uomini. Le donne vengono spesso emarginate in questo ambito lavorativo e sono sottoposte a una serie di ostacoli e difficoltà per poter eseguire le proprie ricerche.

Per questa ragione durante il Cagliari Festival Scienza, da ormai tre anni, ogni giornata viene dedicata a una scienziata. Vengono evidenziate le difficoltà affrontate da queste donne durante il loro percorso e come sono riuscite a superarle grazie a determinazione e orgoglio. Questa iniziativa ha lo scopo di valorizzare le figure femminili come modelli per le nuove generazioni. Ne abbiamo parlato con Maria Cristina Mereu, dell’Associazione Scienza Società Scienza e membro della Giuria del Premio Donna di Scienza.

Alessandra Congiu

IV DL Liceo linguistico “E. D’Arborea”

