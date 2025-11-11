Per Siddùra, il 2025 prosegue sotto il segno dell’eccellenza.

Maìa, il Vermentino di Gallura DOCG Superiore simbolo della cantina, ha ottenuto un autentico en plein nelle più autorevoli guide italiane del vino, conquistando i Cinque Grappoli Bibenda e la Top 300 di Vinibuoni d’Italia. Un risultato che conferma il livello qualitativo raggiunto da Maìa, già insignito dei Tre Bicchieri Gambero Rosso e del titolo di Miglior Vermentino d’Italia, e che rafforza il posizionamento di Siddùra tra le eccellenze enologiche italiane. Non va poi dimenticato il massimo riconoscimento della Fondazione Italiana Sommelier (FIS), i Cinque Grappoli Bibenda, che rappresenta una delle più alte attestazioni di qualità nel panorama vitivinicolo nazionale. Ogni anno la FIS seleziona, tra decine di migliaia di campioni, solo i vini capaci di distinguersi per coerenza, profondità e capacità di emozionare.

Con questo premio, Maìa entra a pieno titolo tra le etichette che incarnano l’equilibrio perfetto tra identità territoriale e raffinatezza stilistica. Alla conferma di Bibenda si affianca, poi, il riconoscimento della guida Vinibuoni d’Italia 2026, curata da Mario Busso e Alessandro Scorsone, che ha assegnato a Maìa la Corona, massimo titolo per i vini da vitigni autoctoni italiani. Su oltre 35.000 campioni degustati, solo 730 hanno ottenuto la Corona.

Maìa si è spinto oltre, superando una super selezione nazionale che ha portato il Vermentino di Siddùra nella Top 300, la ristretta cerchia dei vini considerati i migliori in assoluto. Un risultato che premia non solo la qualità tecnica, ma anche la capacità espressiva e la fedeltà al territorio. A completare il quadro, Maìa ha ricevuto anche la Corona denominata “Oggi le Corone le decido io”, riconoscimento assegnato da commissioni speciali composte da giornalisti, sommelier e winelover, che unisce il giudizio degli esperti all’emozione di chi vive il vino con passione autentica.

Un premio che restituisce al vino il valore più umano e universale, quello della condivisione. Nello stesso clima di partecipazione si sono svolte le premiazioni ufficiali al teatro Puccini di Merano che lo scorso 8 novembre ha ospitato la cerimonia dei riconoscimenti ufficiali assegnati dalla guida del Touring Club. Siddùra, già Corona, e inserita tra i 300 migliori vini dell’edizione 2026 della guida che recensisce le produzioni vinicole d’Italia, ha ricevuto gli ambiti attestati davanti ad un pubblico di professionisti del settore. La cantina sarda è stata insignita di un ulteriore e importante riconoscimento: “azienda Ecofriendly”, un’esclusiva certificazione di sostenibilità di tutta la catena di coltivazione e produzione dei vini. Siddùra ha fatto del rispetto dell’ambiente un modo di pensare, non una tendenza. Energia da fonti rinnovabili, uso consapevole dell’acqua, tutela della biodiversità e materiali riciclabili sono parte di un progetto che unisce tecnologia e tradizione.

Essere riconosciuti come azienda “Ecofriendly” non è un traguardo, ma un forte messaggio di radicamento nel territorio e produzione consapevole, un punto di partenza: un invito a continuare a produrre vini che raccontino la Sardegna autentica, senza compromessi, con la stessa purezza e forza della pietra da cui tutto nasce.

Per Siddùra, questi nuovi premi rappresentano il coronamento di un percorso fondato sulla ricerca della qualità, sulla valorizzazione del territorio e sull’identità come cifra distintiva. “Essere riconosciuti dalle guide più autorevoli del Paese – afferma Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra - è per noi motivo di grande orgoglio. Soprattutto è una conferma che la nostra filosofia - produrre vini di qualità, autentici ed eleganti - continua a parlare una lingua universale”. Con i Cinque Grappoli Bibenda e l’ingresso nella Top 300 di Vinibuoni d’Italia, accanto al massimo riconoscimento del Gambero Rosso, Maìa consolida la propria posizione tra i Vermentini di Gallura più premiati e apprezzati di sempre.

