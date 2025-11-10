La FABIO SANNA Protezioni Solari è specializzata nella lavorazione di teloni PVC, tende da sole, pergotende, bioclimatiche e vetrate panoramiche. La mission supera la creazione di coperture e chiusure su misura bensì offre esperienze uniche e personalizzate, adattando ogni spazio esterno a un luogo di condivisione, dove le famiglie si riuniscono in momenti conviviali o imprenditoriali, dando vita al massimo potenziale delle loro attività commerciali. Ogni copertura, ogni tenda o pergola, è un’opera unica, forgiata con maestria e cura artigianale, pronta a rendere speciale e funzionale ogni angolo outdoor. Lo scopo è plasmare non solo materiali ma, anche, emozioni, trasformando spazi ordinari in luoghi straordinari, realizzando i sogni di chi cerca un’esperienza outdoor indimenticabile.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.fabiosanna.com

Contatti: 345.689 9765/070.940694

E-mail: info@fabiosanna.com

Informazione promozionale a cura di Fabio Sanna Protezioni solari

© Riproduzione riservata