Un intero weekend dedicato alla bellezza della natura, ai profumi delle rose, alle eccellenze enologiche della Sardegna e al piacere di stare insieme, tra momenti di scoperta, gusto e intrattenimento per tutte le età, nella splendida cornice di Ros’e Mari Farm and Green House a Oristano, in località Pauli Cannedu. Durante entrambe le giornate, la suggestiva Galleria dei Glicini sarà animata dalla presenza delle cantine del territorio, che proporranno la vendita e la degustazione delle loro eccellenze, offrendo ai visitatori un viaggio nei sapori autentici locali.

Per l’intera durata della manifestazione, il programma si arricchisce di un eccezionale contributo culturale: la Fondazione Mont'e Prama sarà presente sabato e domenica per presentare e divulgare l’immenso patrimonio dei siti archeologici del Sinis. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire la storia millenaria dei Giganti e delle aree archeologiche del territorio, unendo la passione per il paesaggio naturale a quella per le radici più profonde della nostra isola. Sabato 18 aprile la manifestazione prende il via alle ore 10:00, aprendo le porte a una giornata ricca di appuntamenti imperdibili. Alle ore 11:00, nella sala ristorante, il Maestro Giardiniere Carlo Pagani, guiderà i presenti in un affascinante seminario dal titolo “L’uomo e la rosa, un’infinita storia d’amore”, un incontro gratuito pensato per appassionati e curiosi.

Nel corso della giornata sarà possibile partecipare a suggestive passeggiate nel roseto, accompagnati dallo stesso Carlo Pagani, con partenza dal piazzale del ristorante alle ore 12:30, 13:30, 14:30 e 15:30: un’occasione preziosa per scoprire segreti, curiosità e tecniche per la cura delle rose. Dalle ore 12:00 sarà attiva l’area street food nei giardini, mentre alle 12:30 apriranno ristorante e pizzeria, pronti ad accogliere gli ospiti con proposte gastronomiche di qualità. Il pomeriggio prosegue alle 15:30 con l’intrattenimento dedicato ai più piccoli insieme a Giulia de “L’isola dei Sogni”, per poi entrare nel vivo della creatività alle 16:00 con un workshop in serra dedicato alla realizzazione di un centrotavola primaverile, curato da Alessandra Castangia Event Designer e Vittorio Mura Flower Designer. Alle 16:30 l’atmosfera si anima con il Dj set al Garden Bar, nella suggestiva cornice della Galleria dei Glicini, con Riccardo Porta e Simone Pau. Domenica 19 aprile la manifestazione riapre alle ore 10:00, offrendo un’altra giornata immersa tra natura, gusto e divertimento.

Alle 11:00 presso la Galleria dei Glicini ci sarà la presentazione dell’album Arrepicadas dell’artista Antonio Mastio accompagnato da Dino Madau con le pietre sonore, gruppo etnico Inghirios, Daniele Monachella voce narrante, Nicola Loi trunfa, Michele Deiana Launeddas e Tumbarinos di Gavoi. Le passeggiate nel roseto, in programma dalle 10:30, 11:30, 14:30 e 15:30, saranno guidate da Italo Vacca, Garden Designer, e Leo Minniti, Landscape Architect, accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle piante che meglio si abbinano alle rose, offrendo spunti utili per valorizzare ogni giardino. Alle 15:30 torna l’appuntamento con l’intrattenimento per bambini. Alle 16:00, spazio al gusto con un coinvolgente cooking lab dedicato ai culurgiones floreali, guidato dalla food blogger e influencer Roberta BastaMangiare. A seguire, la Galleria dei Glicini ospiterà l’intrattenimento musicale con I Tremendi.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, la presenza dell’eccellenza della Gelateria I Fenu, che delizierà i visitatori con le sue creazioni artigianali, offrendo una pausa fresca e golosa perfettamente in armonia con l’atmosfera primaverile dell’evento. Per il ristorante è obbligatoria la prenotazione al numero 351 58 38 866.

Un’occasione unica per vivere due giornate all’insegna della natura, della convivialità e delle eccellenze del territorio.

Informazione promozionale a cura di Ros’e Mari

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