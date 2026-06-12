Burgos, 11mila euro dal ministero per la manifestazione ‘Prendas de Adelasia’«Un riconoscimento del nostro patrimonio culturale»
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Oltre 11mila euro assegnati alla manifestazione di Burgos “Prendas de Adelasia”. Risorse provenienti dal Fondo nazionale per le rievocazioni storiche e dal ministero della Cultura, come rendono noto i deputati di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli e Barbara Polo. Secondo gli esponenti FdI il governo “conferma la propria attenzione verso quelle realtà che contribuiscono in maniera determinante alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, identitario e turistico italiano”. L’evento è organizzato dall’associazione “Prendas de Adelasia” e dal Centro Studi Medioevali. “Le rievocazioni storiche- concludono Rotelli e Polo- rappresentano un patrimonio di straordinario valore per il territorio: rafforzano il senso di appartenenza, preservano le tradizioni locali e costituiscono un importante volano per la promozione turistica e lo sviluppo economico di città e borghi sardi”.