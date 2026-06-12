Fabrizio e Claudio Bonu hanno annunciato l'acquisizione di Onoranze Erminio Pani, storica agenzia fondata nel 1880 e presente da oltre 140 anni nel territorio cittadino.

L'operazione segna la nascita del Gruppo Sorrentino, che riunisce oggi tre sedi operative a Cagliari, in Via Is Mirrionis 103, Via Bacaredda 48 e Viale Regina Margherita 81. Al gruppo fanno inoltre riferimento due fioricolture gestite da Marta Sorrentino, con l'obiettivo di offrire alle famiglie un servizio integrato.

«Abbiamo scelto di raccogliere l'eredità di Erminio Pani con rispetto e senso di responsabilità», dichiarano Fabrizio e Claudio. «Il nostro obiettivo è valorizzare una storia imprenditoriale che rappresenta un punto di riferimento per Cagliari, mantenendo al centro l'attenzione verso le persone e la qualità del servizio».

Con questa acquisizione il Gruppo Sorrentino rafforza la propria presenza nel capoluogo e avvia una nuova fase di sviluppo, nel segno della continuità con una tradizione che accompagna la città da oltre un secolo.

Informazione promozionale a cura di Sorrentino Sas

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