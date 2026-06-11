Per molte aziende, la sorveglianza sanitaria è ancora un calendario da rispettare, una scadenza da spuntare, un obbligo da archiviare. Per chi crede davvero nella sicurezza, invece, è qualcosa di molto più concreto: uno strumento per capire come stanno le persone e, attraverso di loro, come sta l’intera organizzazione.

La differenza è sostanziale. Comprare visite mediche significa cercare una prestazione. Avere accanto specialisti che conoscono l’azienda significa costruire un presidio di salute, prevenzione e continuità: non limitarsi a verificare l’idoneità di un lavoratore, ma leggere il rapporto tra mansione, ambiente, rischi e condizioni reali di lavoro. È qui che la medicina del lavoro smette di essere un passaggio formale e diventa parte integrante della gestione aziendale.

Dal 1998, affianchiamo le imprese con questa visione: la salute dei lavoratori non è separabile dalla salute dell’azienda. Siamo imprenditori che lavorano per imprenditori. Giovanni e Marcello Porcedda hanno costruito Consulteam a partire da questa consapevolezza: sapere cosa significa, dall’altra parte della scrivania, avere bisogno di qualcuno che conosca davvero la tua realtà, che sia presente quando serve e che guardi lontano insieme a te.

Il medico competente, in questo modello, non è una figura esterna chiamata solo per esprimere un giudizio. Dal momento della nomina, l’imprenditore stringe con lui un rapporto fiduciario. Il medico competente diventa garante della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche mediatore nel processo di miglioramento aziendale: un professionista capace di entrare nelle dinamiche dell’organizzazione, comprenderle e guidare le scelte, senza restare un mero osservatore della realtà che ha davanti.

Il punto non è fare la visita. Il punto è dare valore a ciò che quella visita può far emergere: difficoltà legate alla mansione, rischi sottovalutati, segnali che intercettati per tempo evitano conseguenze più gravi. E dare all’imprenditore informazioni organizzate per prendere decisioni corrette — non per rincorrere i problemi quando sono già diventati emergenze. La sorveglianza sanitaria fatta bene protegge entrambi: il lavoratore, ascoltandolo e orientandolo; l’azienda, riducendo le incertezze e tenendo sotto controllo scadenze, idoneità e protocolli sanitari.

Operiamo in tutta la Sardegna attraverso una rete coordinata di strutture sanitarie, medici competenti e specialisti. A questo si affianca il nostro ambulatorio mobile, pensato per portare la sorveglianza sanitaria direttamente in azienda: meno spostamenti, meno interruzioni operative, più continuità.

Un sistema sanitario coordinato evita frammentazione e dispersione di informazioni. Significa avere sempre un riferimento chiaro: chi segue l’azienda, chi conosce i lavoratori, chi monitora le scadenze e aiuta l’imprenditore a trasformare un obbligo in uno strumento di prevenzione.

La medicina del lavoro non è un appuntamento da subire. Non è una firma su un giudizio. È un osservatorio privilegiato sulla salute dell’organizzazione.

Consulteam affianca l’imprenditore, ascolta i lavoratori e integra la medicina del lavoro in un progetto più ampio di sicurezza, salute e organizzazione.

La differenza non la fa chi acquista una visita in meno. La fa chi costruisce un sistema in più.

Informazione promozionale a cura di Consulteam

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