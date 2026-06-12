Definito il programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori, in programma il 20 giugno prossimo. Un culto profondamente radicato nel paese del Parteolla che custodisce gelosamente i saperi della civiltà contadina.

La festa prenderà il via alle 18 con il Santo Rosario e la messa nella parrocchia di San Giacomo. Alle 19 il simulacro di Sant’Isidoro, seguito dai fedeli e dai gruppi in costume, attraverserà le vie Serdiana, della Libertà, Mannu, Roma, Funtana ‘e basciu, Pertini, Su Cuccuru, Sa Cresia Arta, Mont’Arrubiu e Lussu.

Un tragitto diverso da quello tradizionale verso la chiesetta campestre intitolata al santo situata ad alcuni km dal paese che quest’anno non sarà possibile effettuare per ragioni tecniche legate ai lavori nell’aera circostante. In serata intrattenimento musicale con “Is ballus de pratza” e le note di Bruno e Asael Camedda e Max Soddu. Gran finale alle 22.00 con lo spettacolo pirotecnico in piazza.

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