Elsa Group consolida il proprio posizionamento nel settore dei servizi tecnologici in Sardegna attraverso un progetto che unisce innovazione digitale, comunicazione e sport. Nel corso della stagione 2026, l’azienda ha curato l’installazione di sistemi di Digital Signage all’interno delle tribune del Cagliari Calcio, contribuendo alla modernizzazione degli spazi dedicati al pubblico e introducendo nuove modalità di comunicazione in uno dei contesti sportivi più rappresentativi dell’isola.

L’intervento si inserisce in un percorso di evoluzione che interessa sempre più il mondo degli impianti sportivi, oggi chiamati a offrire esperienze sempre più dinamiche e coinvolgenti per spettatori, sponsor e partner. In questo scenario, le tecnologie digitali assumono un ruolo strategico, migliorando la fruizione degli spazi, ottimizzando la diffusione delle informazioni e creando nuove opportunità di comunicazione.

I monitor installati da Elsa Group consentono la gestione di contenuti aggiornabili in tempo reale, con la possibilità di diffondere comunicazioni informative, messaggi istituzionali, contenuti di servizio, aggiornamenti legati all’evento sportivo e spazi dedicati alla visibilità degli sponsor. Una tecnologia che supera i tradizionali supporti statici a favore di una comunicazione più flessibile, immediata ed efficace.

L’adozione del digital signage in ambito sportivo rappresenta una delle direttrici più evidenti della trasformazione tecnologica del settore. La capacità di dialogare con il pubblico attraverso contenuti dinamici contribuisce a rendere più efficace la comunicazione all’interno delle strutture e, al tempo stesso, a valorizzare economicamente gli spazi.

Per Elsa Group, il progetto realizzato con il Cagliari Calcio rappresenta un passaggio significativo in un percorso di crescita che negli anni ha visto l’azienda sviluppare competenze specifiche nella progettazione e implementazione di sistemi tecnologici destinati a contesti complessi. La società opera infatti da tempo al fianco di importanti realtà del comparto hospitality in Sardegna, oltre che con aziende ed enti pubblici che necessitano di strumenti evoluti per la gestione della comunicazione digitale.

La collaborazione con il Cagliari Calcio conferma come queste competenze possano trovare applicazione anche in ambiti in cui la tecnologia diventa un fattore qualificante dell’esperienza del pubblico. Gli impianti sportivi, sempre più concepiti come luoghi di intrattenimento e relazione oltre che di competizione, richiedono infatti strumenti capaci di rispondere a standard elevati in termini di comunicazione e qualità dell’interazione.

L’iniziativa testimonia una tendenza sempre più marcata: la trasformazione digitale degli spazi fisici, che interessa non solo il mondo aziendale e turistico, ma anche quello dello sport e degli eventi. In questo contesto, il digital signage si conferma una soluzione efficace per migliorare la qualità della comunicazione e rendere più dinamica la gestione dei contenuti.

Con questo progetto, Elsa Group rafforza ulteriormente la propria presenza nel panorama tecnologico regionale, confermando un percorso orientato allo sviluppo di soluzioni innovative al servizio della comunicazione.

Per informazioni: Elsa Group

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Informazione promozionale a cura di Elsa TLC

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