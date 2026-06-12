Il Comune di Quartucciu ha assegnato i fondi del bando per l’edilizia di culto alle due parrocchie che avevano presentato i progetti per la realizzazione di opere ritenute più urgenti, per una cifra complessiva di 115.391,70 euro. Le parrocchie di San Giorgio Martire e San Pietro Pascasio potranno contare così su nuove risorse economiche per realizzare gli interventi di manutenzione sulle strutture. «Erano parecchi anni che non venivano assegnati i contributi, ragion per cui le nostre parrocchie avranno ora questa ulteriore possibilità da accogliere a vantaggio di tutta la nostra Comunità», commenta l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu.

Alla parrocchia di San Giorgio Martire sono stati assegnati 93.967,52 euro a fronte di una richiesta di circa 156 mila euro, mentre alla parrocchia di San Pietro Pascasio andranno 21.424,18 euro per un progetto del valore di circa 35mila euro. Entrambe le domande riguardano lavori di manutenzione straordinaria delle coperture delle chiese e degli spazi di pertinenza, come nel caso dell’oratorio di San Pietro Pascasio, a oggi quasi totalmente inagibile.

«I nostri parroci, oltre che essere guide spirituali e liturgiche, rappresentano una presenza di coesione sociale e un punto di aggregazione per tutte le generazioni. Così come anche tutti i Comitati religiosi, le associazioni e i vari gruppi costituiti da splendide persone che li affiancano nelle varie attività. Esprimo dunque soddisfazione e, mi pare doveroso, operare e assicurarsi che le strutture restino operative e aperte al pubblico anche con il contributo finanziario dell'amministrazione comunale. Ringrazio i parroci don Davide e don Elvio per tutto ciò che quotidianamente fanno pur tra varie difficoltà», conclude l’assessore Mereu.

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