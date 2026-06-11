Non solo per la straordinaria longevità dei suoi abitanti, il territorio ogliastrino incanta anche per una cultura gastronomica autentica che racconta l’anima più profonda della Sardegna.

All’Arbatax Park Resort, l’esperienza culinaria si trasforma in un vero e proprio viaggio sensoriale tra sapori, profumi e tradizioni che affondano le radici in una terra generosa e ricca di storia. Qui, ogni piatto è il risultato di un legame profondo con il territorio, con le sue stagioni, i suoi ritmi e le sue eccellenze, custodite, tramandate e lavorate con sapienza, da generazioni.

In Ogliastra la cucina è memoria, identità, condivisione. Dai celebri culurgiones, impreziositi dalla caratteristica chiusura a spiga simbolo di prosperità, ai formaggi e salumi artigianali, fino ai dolci della tradizione e ai grandi vini del territorio, come il Cannonau: in ogni assaggio si cela un pezzo di storia fatta di gesti antichi, passione e genuinità.

L’Arbatax Park Resort celebra questo patrimonio enogastronomico grazie a una proposta culinaria che valorizza le migliori materie prime locali e accompagna i suoi numerosi ospiti alla scoperta dei gusti più autentici dell’isola.

Tra le esperienze più rappresentative emerge la suggestiva Cena con il Pastore, disponibile su prenotazione fin dall’apertura della stagione. Un appuntamento esclusivo che invita a immergersi nella cultura pastorale ogliastrina, vivendo una serata conviviale in cui tradizioni, racconti e sapori si incontrano in un’atmosfera autentica e senza tempo.

Per chi ama il buon cibo, il buon vino e il piacere della convivialità, la Serata Sarda è un’esperienza imperdibile: un percorso condotto verso le tradizioni dell’isola che coinvolge tutti i sensi e restituisce il volto più genuino della Sardegna.

Gli ospiti possono assistere e partecipare a diverse degustazioni e dimostrazioni gastronomiche: dall’arrostitura delle carni allo spiedo alla lavorazione del latte che si trasforma in formaggi e ricotta appena fatta, dalla preparazione dei culurgiones e del pistoccu, il tipico pane croccante della tradizione, fino alla frittura del pescato del giorno, ai dolci sardi e ai prodotti dell’orto, come pomodori e angurie raccolti al giusto grado di maturazione.

A completare l’esperienza e renderla più coinvolgente contribuiscono i laboratori artigianali, dove antichi mestieri continuano a vivere per merito del lavoro di coltellinai, orafi, falegnami, tessitori e distillatori. Un patrimonio di saperi che narra di una Sardegna vera e che trasforma ogni serata in una dedica condivisa della cultura sarda.

Un’esperienza immersiva che racchiude l’essenza dell’Ogliastra e dell’ospitalità dell’Arbatax Park Resort: autentica, generosa e profondamente connessa alla propria terra.

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

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