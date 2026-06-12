Negli ultimi anni il costo dell'energia è diventato una delle principali preoccupazioni per famiglie e imprese sarde. Le oscillazioni dei mercati energetici hanno reso le bollette meno prevedibili e sempre più persone si trovano a porsi la stessa domanda: esiste un modo per sentirsi meno dipendenti dagli aumenti e più padroni dei propri consumi?

È una domanda che in Salus Air ascoltiamo ogni giorno. Dietro la richiesta di informazioni su un impianto fotovoltaico raramente c'è soltanto la volontà di risparmiare. Più spesso emerge il desiderio di costruire una maggiore serenità per il futuro, riducendo l'incertezza legata ai costi dell'energia.

La Sardegna, da questo punto di vista, possiede una risorsa preziosa. Grazie all'elevato irraggiamento solare, l'isola offre condizioni particolarmente favorevoli per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un impianto fotovoltaico residenziale da 6 kW, installato in Sardegna in condizioni ottimali, può produrre mediamente tra 8.000 e 9.000 kWh all'anno, un valore in grado di coprire gran parte dei consumi di una famiglia moderna, apportando in risparmio fino al 70%.

Ma il vero cambiamento non riguarda soltanto l'energia prodotta. Riguarda il modo in cui viene utilizzata.

Immaginiamo una famiglia di quattro persone che vive nell'area metropolitana di Cagliari. Le giornate scorrono tra lavoro, scuola, impegni quotidiani e spese da programmare. Ogni volta che arriva una bolletta particolarmente elevata riaffiora la stessa sensazione: quella di non avere alcun controllo su una spesa destinata a incidere sempre di più sul bilancio familiare.

Dopo aver scelto di installare un impianto fotovoltaico con un sistema di accumulo, qualcosa cambia. Durante il giorno il sole produce energia grazie al sistema posizionato sul tetto, quella che non viene utilizzata immediatamente viene immagazzinata nelle batterie e resa disponibile nelle ore serali, quando la casa torna a popolarsi e i consumi aumentano. Le luci si accendono, viene preparata la cena, gli elettrodomestici entrano in funzione e i sistemi di climatizzazione garantiscono il comfort degli ambienti. Una parte importante di quell'energia però non arriva più dalla rete elettrica, ma è stata autoprodotta e conservata autonomamente.

È in quel momento che il fotovoltaico smette di essere soltanto una tecnologia e diventa una scelta che incide concretamente sulla quotidianità. Il risparmio economico è certamente uno degli aspetti più importanti, ma non è l'unico. A fare la differenza è anche la consapevolezza di poter produrre in maniera indipendente una parte dell'energia necessaria alla propria casa e di essere meno esposti alle incertezze del mercato energetico.

Per questo motivo sempre più famiglie scelgono di affiancare ai pannelli fotovoltaici un sistema di accumulo. L'autoconsumo, infatti, rappresenta uno dei fattori più importanti per valorizzare l'energia prodotta e trasformarla in un beneficio concreto nel tempo.

I vantaggi non si fermano alla riduzione dei consumi dalla rete. Un impianto di qualità può mantenere elevate prestazioni per oltre venticinque anni e contribuire al miglioramento della classe energetica dell'immobile, aumentando il valore complessivo dell'abitazione.

Secondo l'esperienza maturata da Salus Air sul territorio, il fotovoltaico viene sempre più spesso percepito non come una semplice installazione tecnologica, ma come un investimento sulla qualità della vita, sulla sostenibilità e sull'autonomia energetica. In una terra ricca di sole come la Sardegna, trasformare questa risorsa naturale in valore significa cogliere un'opportunità concreta per il presente e per il futuro delle nuove generazioni.

Informazione promozionale a cura di Salus Air

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