Evacuazione, questa mattina, all’ospedale Marino di Cagliari.

Stando alle prime sommarie informazioni, a causa di una presunta fuga di gas lo stabile – che ospita gli uffici della Asl 8 e solo alcuni reparti – è stato sgomberato su ordine della vigilanza antincendio.

Tutti i presenti sono stati trasferiti nel piazzale e, stando a quanto si apprende, sono state predisposte anche le attività per portare all’esterno i pazienti impossibilitati a muoversi autonomamente. Ma per fortuna non è stato necessario.

Numerose testimonianze non circoscrivono la puzza di gas alla zona del Marino: le segnalazioni sono arrivate anche da Quartu, e poi da Quartucciu, Settimo San Pietro e addirittura da Sinnai. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state centinaia.

Un fenomeno che nel Cagliaritano aveva creato allarme anche nei giorni scorsi, quando era stata sgomberata la scuola Riva di piazza Garibaldi.

Ora la domanda a cui rispondere è: qual è la causa?

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