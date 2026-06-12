I carabinieri hanno recuperato la refurtiva sottratta nei giorni scorsi a un istituto scolastico di San Giovanni Suergiu e denunciato a piede libero un uomo per ricettazione.

Nei giorni scorsi era stato perpetrato un furto ai danni di una scuola del paese: diversi computer, tra cui uno per ipovedenti, un videoproiettore, altro materiale informatico e musicale, per un valore totale di alcune migliaia di euro.

Subito sono scattate le indagini dei carabinieri della Stazione di San Giovanni Suergiu, con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno messo subito gli inquirenti sulle tracce di un quarantenne dell’hinterland già noto alle forze dell’ordine.

Sospetti confermati dalla perquisizione a casa dell’uomo, dove i militari hanno trovato parte della refurtiva, recuperata e restituita alla direzione dell’istituto scolastico. Il quarantenne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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