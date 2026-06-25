Rimodellamento corpo e benessere: la proposta estiva di Lena Dermo Beauty
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Con l'arrivo dell'estate aumenta l'attenzione verso il benessere e la forma fisica. Tra le richieste più frequenti nei centri estetici figurano i trattamenti dedicati a cellulite, ritenzione idrica e perdita di tonicità, problematiche che tendono ad accentuarsi nei mesi più caldi.
Per rispondere a queste esigenze, Lena Dermo Beauty di Selargius punta su Endospheres Therapy, tecnologia a microvibrazione compressiva studiata per stimolare la microcircolazione e favorire il drenaggio dei liquidi. Il trattamento agisce sulle aree interessate dall'effetto "buccia d'arancia", contribuendo a migliorare l'aspetto della pelle e a donare una sensazione di leggerezza.
Poiché ogni persona presenta caratteristiche ed esigenze differenti, il centro propone percorsi personalizzati costruiti sulla base di una consulenza dedicata. Un approccio che consente di individuare il programma più adatto per affrontare al meglio la stagione estiva.
Lena Dermo Beauty si trova in Viale Trieste 2 a Selargius.
Informazioni al numero 351 216 3642.
Informazione promozionale a cura di Lena Dermo Beauty