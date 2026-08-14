Nadia Battocletti bissa la vittoria nei 5000 metri e conquista la medaglia d'oro nei 10.000 agli Europei di atletica di Birmingham. La mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con il crono di 31.41.18.

«È stata una bellissima giornata, mi sono divertita un sacco. Il recupero non era così elevato ma sono contenta di aver colto i frutti in questo mese. Devo ringraziare il mio staff che mi ha coccolato, tutto il paese di Cavareno, e mando un bacio a tutta l'Italia».

Queste le parole alla Rai. L'azzurra ha incoronato suo padre al traguardo: «Sono a questo livello grazie anche a mio papà che ha creato tutto lo staff, è lui che si occupa di tutto, mi capisce all'istante dallo sguardo. Fa bene al cuore essere circondata da questo affetto».

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