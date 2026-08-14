Nuovo look al parco di via De Martini, a Thiesi, che negli ultimi due anni è stato interessato da diversi interventi finalizzati alla sua riqualificazione e a renderlo sempre più fruibile e vivibile per tutta la comunità.

Il primo finanziamento, di 40.000 euro, è stato destinato alla riqualificazione del parco urbano. Sono numerose le opere realizzate per dare risposta alle richieste dei cittadini: il potenziamento dell’illuminazione, le nuove piantumazioni, il completamento del parco giochi, l’installazione di nuove fontanelle, la riqualificazione delle opere murarie e la posa di nuove panchine, cestini e tavoli da picnic.

Attraverso il secondo finanziamento, di 20.000 euro, nell’ambito del progetto “Sport nei Parchi”, è stata invece realizzata una palestra all’aperto, con l’installazione di diversi attrezzi per l’attività fisica a corpo libero, pensati per essere utilizzati da persone di tutte le età.

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