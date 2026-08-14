Un incidente stradale si è verificato stasera al chilometro 70 della statale 131 all’altezza di Uras, nell’Oristanese, in direzione Sassari.

Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di una Bmw ha perso il controllo del mezzo provocando poi una carambola che ha coinvolto altre due vetture. 

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Terralba, due ambulanze e la polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti. Da quanto si apprende i feriti non avrebbero riportato gravi conseguenze.

(Unioneonline/A.D.)

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