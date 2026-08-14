Il Villasimius continua a costruire. Dopo i primi movimenti di mercato, la società gialloblù, guidata in panchina dal tecnico Federico Cocco, aggiunge altri quattro innesti in vista della nuova stagione di Eccellenza.

Il nome più prestigioso è quello di Federico Marigosu, classe 2001, cresciuto nel vivaio del Cagliari e capace di collezionare due presenze in Serie A: l'esordio il 26 luglio 2020, a soli 19 anni, subentrando in Cagliari-Udinese sotto la guida di Walter Zenga.

In carriera ha poi giocato in Serie C con Olbia e Grosseto e in Serie D con Trapani — dove ha conquistato play-off e campionato — oltre a Prato, Matera e Vigor Lamezia. «Il calcio è una passione che porto con me fin da bambino», racconta il neoacquisto, pronto a rimettersi in gioco dopo le esperienze lontano dall'isola.

Con lui arrivano altri tre giocatori. Marco Ornano, duttile terzino destro reduce dal secondo posto in Promozione con il Castiadas e cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Renato Piga, centrocampista d'esperienza che con l'Iglesias ha alzato la Coppa Italia. E il giovane attaccante Manuel Mura, classe 2007, prospetto di categoria proveniente dall'Atletico Masainas.

In difesa è confermato anche Michele Zedda, alla sua seconda annata in gialloblù. Nuovi tasselli che uniscono qualità, esperienza e gioventù: il Villasimius punta con decisione a essere protagonista in Eccellenza.

© Riproduzione riservata